شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة 56 مفتياً أكدوا حضورهم مؤتمر أمانة الإفتاء بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لعقد مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» في الثاني والثالث من شهر أغسطس القادم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتستشرف بها الدار والأمانة ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العملِ الدينيِّ.

وحصل الخليج 365 على قائمة بأسماء المدعوين الذين قبلوا الدعوة حتى الآن ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام القادمة حيث قبل الدعوة نحو 56 عالماً ومفتياً ، وهم

1- الشيخ حسين كافازوفيتش - رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك.

2- مفتي مقدونيا الشيخ الحافظ شاكر فتاحو.

3- الدكتور أسد الله موالي - مفتي زامبيا.

4- الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد - كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدبي.

5- الدكتور عمر معلم جبرينج - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكاميرون.

6- الدكتور سعد حميد كمبش - رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

7- محمد البشاري – أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

8- الدكتور محمود مشعل – أستاذ الفقه المشارك بكلية الإمام مالك للشريعة بدبي.

9- الدكتور مبارك جزاء الحربي - عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.

10- الشيخ – يوشار شريف – نائب مفتي اليونان

11- الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الليل - مفتي جمهورية جزر القمر.

12- الشيخ سلمان موسييف - مفتي جمهورية أذربيجان إدارة مسلمي القوقاز.

13- د. مرزوق أولاد عبد الله رئيس جامعة أمستردام الحرة بهولندا وعضو المجلس العلمي المغرب.

14- الدكتور شهاب حسينوف نائب المفتي بداغستان.

15- الدكتور أبوبكر دكورى - مستشار الشؤون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو.

16- الشيخ إبراهيم صالح الحسيني – رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي مفتي نيجيريا.

17- الشيخ أبو بكر احمد المسلياري –مفتي الديار الهندية، العام لجمعية علماء السنة والجماعة بالهند.

18- الدكتور عبد الله فدعق - رئيس ومؤسس مكتب عبدالله فدعق للاستشارات - المملكة العربية السعودية).

19- الشيخ محمد بن عيضة شبيبة - وزير الأوقاف والإرشاد اليمني.

20- الشيخ نعيم ترينوفا مفتي جمهورية كوسوفا.

21- د. طارق الجوهري - المدير التنفيذي لمؤسسة التعايش واشنطن.

22- الدكتور عبدالرحمن الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامى.

23- الدكتور بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر.

24- سماحة الشيخ محمد حسين – مفتي القدس.

25- الشيخ شعبان رمضان موباجي- مفتي أوغندا.

26- جوراباي شيرغازيوف – قائم مقام مفتي جمهورية قرغيزستان.

27- الدكتور عبد الرحيم علي محمد، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بجمهورية السودان.

28- الحبيب علي بن عبدالرحمن الجفري – رئيس مؤسسة طابة للبحوث الدراسات.

29- الدكتور بويار سيباهي – رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا

30- الدكتور يوسف عبد الرحمن نزيبو رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا.

31- الشيخ مولود دوديدتش – مفتي صربيا.

32- الدكتور محمد أحمد لوح – مفتي السنغال.

33- الدكتور الشيخ سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.

34- الشيخ د. لقمان عبدالله - مفتي الولاية الفيدرالية الماليزية.

35- الشيخ مصطفى سيرتش - المفتي الأسبق للبوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان.

36- الشيخ عبداللطيف دريان – مفتي الجمهورية اللبنانية.

37- الشيخ نور الحق قادري – وزير الشؤون الدينية بباكستان.

38- الشيخ أبو بكر زبيري علي – رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تنزانيا

39- الشيخ - سالم هيتيمانا مفتي جمهورية رواندا.

40- تومس ميشكسفيتش - رئيس الاتحاد الإسلامي بولندا.

41- الدكتور محمد الياقوتي – وزير الأوقاف السوداني الأسبق.

42- الشيخ الشيخ ناوريزباي حاج تاجونولي - مفتي عام كازاخستان.

43- الشيخ أحمد الحسن ولد الشيخ محمدو حامد - رئيس هيئة الإفتاء والمظالم الموريتاني.

44- الدكتور عزيز حسانوفيتش – مفتي كرواتيا.

45- الشيخ عبدالكريم الخصاونة – مفتي المملكة الأردنية الهاشمية.

46- الشيخ إلدر محمدشين – مفتي أستونيا.

47- الشيخ إلدار علاء الدينوف نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مفتي مدينة موسكو.

48- الشيخ محمد رفيع عثماني – مفتي باكستان.

49- الدكتور عثمان خان عليموف – مفتي أوزبكستان.

50- الشيخ صالح بن حميد. السعودية

51- مفتي سنغافورة د محمد نظير الدين

52- الدكتور علي النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

53- الشيخ صلاح مجييف – مفتي الشيشان.

54- الحاج علي جمال بانغورا - الأمين العام للشئون الدينية بغينيا.

55- الشيخ مصطفى حجي – مفتي بلغاريا.

56- الشيخ مصطفى سيباهيتش – مفتي بلجراد.