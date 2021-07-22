شكرا لقرائتكم خبر عن الحالة المرورية بطريق الكورنيش فى القاهرة ثالث أيام العيد.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365، بثا مباشرا صباح اليوم الخميس، خلال ثالث أيام عيد الأضحى، لرصد حركة المرور بطريق الكورنيش في القاهرة، وتبين انتظام حركة السير أمام قائدي السيارات، وخلوها من أي تكدسات أو كثافات مرورية، وسط انتشار ضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور، لمواجهة وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة السير.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3172 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1450 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و158 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و17 مخالفة موقف عشوائى، و21 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.