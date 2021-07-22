بالصور.. "الغضبان" يتفقد شاطئ بورسعيد ويعلن إزالة البقعة السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الشاطئ العام، لمتابعة أعمال إزالة بقعة زيت ظهرت في مياه البحر.

وأعلن المحافظ، الانتهاء من إزالة آثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت على الشاطئ بالأمس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة لعودة الشاطئ إلى صورته الطبيعية.

وأشار الغضبان، إلى أنه فور تلقي البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على امتداد 1000 متر بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة آثار البقعة ومحو آثار التلوث على الشاطئ في المنطقة المذكورة.

ووجه الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث، والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة على آثار بقعة الزيت.