شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تلتحق بالمعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية.. اعرف أنشطته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المعهد القبطى للتدبير الكنسى من أهم المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، ففى عام 2015 أسسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك ليكون أحد المعاهد التعليمية المتخصصة بالكنيسة القبطية، من أجل تحقيق رؤية قداسته فى التطوير المؤسسى للخدمة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر والمهجر.

وجاء تأسيس المعهد من أجل دعم جهود آباء الكنيسة فى تنمية وتطوير منظومة الخدمة الروحية والرعوية والإدارية بالكنيسة القبطية في مصر والمهجر.

ويسعى المعهد لتحقيق رؤيته "كل كنيسة قبطية هى مؤسسة روحية مهدفة ومثمرة ونامية"، ولتحقيق هذه الرؤية، يساعد المعهد الإيبارشيات والكنائس فى تبنى مفاهيم الفكر المؤسسى والتنموى للكنيسة بإستخدام أساليب وأدوات التدبير الكنسى والتنمية بشكل تطبيقى عملى، يتناسب وخصوصية الكنيسة القبطية كمؤسسة روحية تمتلك موارداً نامية، وتؤدى دوراً وطنياً، وتجتهد فى تطوير خدماتها بأساليب ممنهجة، وذلك من خلال التدريب، والإستشارات، وتصميم وتقييم البرامج.

أهداف المعهد

ومن أبرز أهداف المعهد تدريب الكوادر القيادية التى تزخر بها الكنيسة القبطية على إحداث نقلة نوعية فى إدارة وتنمية الخدمات الكنسية لشعبها وللمجتمع المحلى، بالإضافة إلى منح شهادات ودرجات علمية فى علوم التدبير الكنسي والتنمية، معتمدة من أكاديمية العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية، ومتوافقة طبقاً لمعايير الجودة بالمعاهد الدولية ذات الصلة.

ويقدم المعهد خدمات إستشارية للإيبارشيات والكنائس فى مجالات التطوير المؤسسى وتقييم البرامج التنموية والمشروعات الكنسية، وتوثيق ونشر النماذج الناجحة من تلك المشروعات داخل وخارج مصر، وكذلك التوعية ونشر مفاهيم التطوير المؤسسى للكنيسة والمنهج التنموى فى الخدمة، من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية والملتقيات والمنشورات الدورية والمطبوعات الورقية و/أو الالكترونية، والدراسات والبحوث.

شهادات المعهد

ويعطى المعهد منذ عام 2015 شهادة مشاركة في الدورة التدريبية الأساسية في التدبير الكنسي والتنمية.

وخلال 2020 – 2025 يعطى شهادة إتمام دورة تدريبية متخصصة في موضوعات التدبير الكنسى والتنمية، بالإضافة إلى شهادة الدبلومة الإحترافية وشهادة ماجستير في الإدارة الكنسية.

أنشطة المعهد

وقدم المعهد منذ مارس 2015 وحتى ديسمبر 2019، إجمالى 59 دورة تدريبية، إستفاد منها 1101 متدرب، يمثلون 158 كنيسة من 28 إيبارشية ومنطقة خدمة، منهم 340 آباء كهنة (31 %)، و761 من قيادات الخدمة ومجالس الكنائس (69 %)؛ وتمثل المرأة حوالى نسبة 24 % من إجمالى المتدربين، كما قدم المعهد دورتين تدريبيتبن لعدد 98 من الآباء الكهنة حديثي الرسامة خلال فترة الأربعين المقدسة ، وذلك فى عامى 2018 و 2019.

ومنح قداسة البابا شهادت إتمام الدورات التدريبية الأساسية وذلك في حفلي التخرج (عامي 2017 و 2019) واللذين شرفهما بالحضور قداسة البابا وعدد من الآباء أساقفة الإيبارشيات التي إستفادت من خدمات المعهد.

كما قام المعهد بإجراء التقييم المرحلي لبرنامج “التنمية المجتمعية الشاملة والمتكاملة” والذي تديره أسقفية الخدمات العامة والإجتماعية منذ 2018، في إطار إستراتيجية الأسقفية (2018-2020)

ويعتبر المعهد أحد الأعضاء المؤسسين فى "لجنة شركاء التنمية بالكنيسة القبطية"، ويشارك فى اللقاءات السنوية لقداسة البابا مع الاباء المطارنة والاساقفة والكهنة المسؤلين عن خدمة الرعاية الاجتماعية بالكرازة المرقسية، والتي تنظمها سكرتارية قداسة البابا للرعاية الإجتماعية.