شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: نتوقع صدور إذن قبول إنشاء "الضبعة" فى النصف الثانى لـ2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يُصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة النصف الثاني 2022، موكداً أنه تم تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية الى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وهى الخطوة الأهم فى مراحل البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء.

وقال الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم تسليم كافة وثائق التراخيص للوحدة الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن هذا المشروع يتمتع بأعلى معايير الجودة لتحقيق المتطلبات المحلية والعالمية، موضحًا أنه تم تقديم الوثائق بأعلى معايير الجودة للحصول على إذن الإنشاء.

وأشار الوكيل إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المسئولة عن إصدار إذن الإنشاء الذي يعد نقطة تحول للمشروع تقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بتنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تم إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.