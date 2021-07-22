شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان درجات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة مع النتيجة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة امتحان طلاب الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع، مع النتيجة النهائية التى من المقرر أن تعلن منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الطلاب أدوا الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع بداية من 3 يوليو الجارى بعد أن تم إتاحة الأسئلة على موقع الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب سلموا كراسات الإجابة إلى لجان الامتحانات وتم تسليمها إلى الكنترولات لتصحيحها وستعلن مع النتيجة النهائية للطلاب.

وتشمل المواد غير المضافة: التربية الوطنية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية والاقتصاد والإحصاء، وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجارى، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية الشعبة الأدبية الامتحان فى يوم والشعبة العلمية فى يوم آخر بشكل ورقى يتم الإجابة فى البابل شيت.