اليوم.. بدء برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" بمسرح الهناجر لفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تنطلق على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، اليوم الخميس، فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وتستمر فعالياته حتى ١٦ سبتمبر القادم.

وذكر قطاع الإنتاج الثقافي، في بيان، أن فرقة "رضا" بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تفتتح أولى ليالي البرنامج بمجموعة من حفلاتها، حيث يستمتع الجمهور فيها بأشهر استعراضات الفرقة تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها "وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة"، وذلك في الثامنة مساء في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" طوال مدته، فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومي، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامي" لفرقة تحت 18، ومسرحية "محل اللعب" لمركز الهناجر للفنون .

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة 30 جنيها، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة الاستيعابية المقررة، حرصًا على الجمهور.