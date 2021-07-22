شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات رئاسية أنقذت حياة الملايين.. تعرف إنجازات قطاع الصحة فى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما قدمه قطاع الصحة في مصر خلال السبع سنوات الماضية، جاء فيه أن قطاع الصحة نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات، وفي إنقاذ حياة ملايين المصريين لا سيما المرأة والطفل ووضع حدا لمعاناتهم، عبر عددٍ من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية في هذا الصدد.

و نوه التقرير الى أن الحكومة المصرية بدأت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحددت جدول زمني يبدأ بالمحافظات الأقل كثافة سكانية والأقل في فرص الحصول على الخدمات لتكون في المراحل الأولى، بينما تأتي العاصمة والمدن الكبرى واسعة الخدمات والفرص في المراحل الأخيرة.

وتابع: "كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مبادرات غيرت حياة المصريين الصحية وأنقذت الملايين منها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لأطفال المدارس، ومبادرة القضاء علي قوائم الانتظار، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومباردة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة نور الحياة للكشف عن ضعف الإبصار، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية".



ولفت التقرير إلى أن الدولة نفذت استراتيجية قوية في مجابهة فيروس كورونا، ونجحت في النهوض بملف العلاج على نفقة الدولة، كما امتدت نجاحتها في قطاع الصحة إلى خارج البلاد حيث قدمت مساعدات ودعم طبي إلى أفريقيا وفلسطين وعدد من دول العالم، ناهيك عن ما تم تحقيقه في قطاع الدواء وعلى رأسه افتتاح أكبر مدينة للدواء فى الشرق الأوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات.