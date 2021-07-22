شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: الانتهاء من إعلان نتائج جميع كليات الجامعة قبل نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن كليات الجامعة ستواصل أعمال الكنترول عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وذلك لانتهاء من المراجعة والتجميع والرصد تمهيدا لإعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للطلاب .

واضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريح لـ"الخليج 365" أن عدد من كليات الجامعة ذات الكثافة العددية المحدودة انتهوا من إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى قبل إجازة العيد ولكن نظرا لكثرة إعداد الطلاب فى بعض الكليات مثل الحقوق والتجارة والاداب سيتم إعلان النتائج بعد الإجازة وقبل نهاية شهر يوليو.

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة عقدت الامتحانات فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بداية من استقبال الطلاب على مدخل الحرم الجامعى ووصولا إلى قاعات الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامة وتوقيع قياس الحرارة على الطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات .

وعلى جانب آخر، كانت جامعة حلوان أعلنت حصول كلية التربية على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وذلك فى إطار سعى جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أن تكون الجامعة مؤسسة تعليمية وبحثية سباقة و رائدة فى التكنولوجيا والفنون والتربية والعلوم وفقا لمعايير الجودة العالمية.