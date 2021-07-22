شكرا لقرائتكم خبر عن امسك حرامى.. هذه الأجهزة تسرق الكهرباء من منزلك تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية التى أطلق عليها مؤخرا لقب سارق الكهرباء فى المنازل لما تهدره من طاقة رغم عدم الاستفادة منها، الخليج 365 يرصد لقرائه بعض الأجهزة الكهربائية التى تهدر كميات كبيرة من الكهرباء، وكيفية الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها بدون استفادة وهى كالآتى:

1ـ شاحن الموبايل: تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدر كبير من الكهرباء وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول.

2ـ الريسيفر: يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.



3ـ جهاز روتر الانترنت: يستهلك الروتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.

4ـ فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة: رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت الا أنها تكون فى وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء.