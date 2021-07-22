شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام.. 7 معلومات عن رمى الجمرات فى يوم التشريق الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثانى، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثانى عشر من ذى الحجة.

1 – المبيت بمنى هذه الليلة

2- ترمى الجمرات الثلاث بدءً من بعد الظهر

3- الدعاء بعد رمى الجمرات الصغرى والوسطى

4- بعد أن تنتهى من الرمى إن أردت أن تتعجل فى السفر جاز لك

5- إن نويت التعجل فيلزمك الانصراف من منى قبل غروب الشمس وتطوف طواف الوداع

6- التأخر للحاج أفضل لقول الله تعالى "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى"

7- إذا أمكنك أن تصلى أثناء بقائك فى منى أيام التشريق فى مسجد الخيف كان أفضل لأنه صلى فى مسجد الخيف سبعون نبياً