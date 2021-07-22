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لحجاج بيت الله الحرام.. 7 معلومات عن رمى الجمرات فى يوم التشريق الثانى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثانى، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثانى عشر من ذى الحجة.

1 – المبيت بمنى هذه الليلة

2- ترمى الجمرات الثلاث بدءً من بعد الظهر

3- الدعاء بعد رمى الجمرات الصغرى والوسطى

4- بعد أن تنتهى من الرمى إن أردت أن تتعجل فى السفر جاز لك

5- إن نويت التعجل فيلزمك الانصراف من منى قبل غروب الشمس وتطوف طواف الوداع

6- التأخر للحاج أفضل لقول الله تعالى "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى"

7- إذا أمكنك أن تصلى أثناء بقائك فى منى أيام التشريق فى مسجد الخيف كان أفضل لأنه صلى فى مسجد الخيف سبعون نبياً

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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