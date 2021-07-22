شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار اتاحة خدمة الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائى دون التقيد بمحل إقامة المستفيد، وذلك تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم وذلك نهاية شهر أغسطس المقبل .

وتضمنت المناطق التى أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة، محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ و رأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة أخرى في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم فى هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم .