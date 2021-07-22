شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى فى أى محافظة.. اعرف إزاى تبعتها لوزارة التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، فى عدد من المجالات مثل شكاوى انتشار القمامة والتعديات على الأراضى والإشغالات، وكذلك نقص السلع والخدمات ومخالفة الإجراءات والضوابط الاحترازية بالمقاهى والكافيهات والحدائق.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية طرق إرسال شكاوى لوزارة التنمية المحلية:

أولًا:من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597

ثانيًا:من خلال مبادرة صوتك مسموع وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) رقم الخط الساخن (15330 )

ثالثا:عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه الأجهزة التنفيذية في المحافظات وعلى رأسها مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أى مخالفات، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمرور اليومى لرصد أية حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء وازالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.