شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بيع صكوك أضاحى بـ100 مليون جنيه.. والطائفة الإنجيلية تساهم بـ100 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف للعام السادس على التوالي، مشروعها "صكوك الأضاحى"، والذى بدأته في عام 2015، تحت شعار "من يدك ليد الفقراء"، حيث تؤكد الوزارة دومًا حرصها على وصول لحوم صكوك الأضاحي للأسر الأكثر احتياجًا، مع التشديد على عدم تصوير المستحقين أثناء توزيع اللحوم والاكتفاء بتوثيق وصول رؤوس الأضاحي واللحوم فقط.



وكشف الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه تأكيدًا على ثقة أهل الفضل في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف فقد حققت مديريات الأوقاف خلال هذا العام 1442 هجرية وحتى صبيحة يوم العيد المبارك بلغت مبيعات صكوك أضاحي بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه لأول مرة منذ إطلاق المشروع، بالإضافة إلى مشاركة الطائفة الإنجيلية بـ(مائة ألف جنيه) في مشروع أضاحي الأوقاف لهذا العام.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن مشروع الأوقاف لصكوك الأضاحى استفاد منه حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، حيث بلغت حصيلة صكوك أضاحي الأوقاف في العام المالي 2015/ 2016م أكثر من 30 مليون جنيه، وتم توزيع 438 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وفي العام المالي 2016/ 2017م بلغت حصيلة صكوك أضاحي الأوقاف أكثر من 50 مليون جنيه، وتم توزيع 550 طنًا من اللحوم وزعت على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وفي العام المالي 2017/ 2018م بلغت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي أكثر من 64 مليون جنيه وتم توزيع 678 طن لحوم أضاحي بالمناطق والمحافظات النائية، وفي العام المالي 2018/ 2019م تم تحصيل 105 ملايين جنيه ليرتفع إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم إلى 1105 أطنان لحوم ليستفيد منها أكثر من مليون ومائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وفي العام المالي 2019/ 2020م تم تحصيل أكثر من 115 مليون جنيه، وهذا يعني أن إجمالي حصيلة مشروع صكوك أضاحي الأوقاف منذ إطلاقه حتى الآن قد بلغت (365,889,942) جنيهًا ، وتم توزيع (3971) طن لحوم أضاحي على أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.



وأضاف حسن أنه نظرًا للإقبال الكبير على شراء صك أضحية الأوقاف خلال الأعوام الماضية فقد أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام 1442 هجرية مع بداية شهر رمضان المبارك حتى يتسنى للجميع المشاركة في هذا الخير، لافتا إلى أنه يتم توفير رؤوس الأضاحي الحية وذبحها خلال الوقت الشرعي من بعد صلاة عيد الأضحى حتى غروب شمس يوم الثالث من أيام التشريق، حيث وقعت الوزارة بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير رءوس أضاحي الأوقاف من البقر السوداني الحي الذي يتم ذبحه بمجزر أبو سمبل بمحافظة أسوان تحت إشراف علماء الوزارة والطب البيطري بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، وتم زيادة التعاقد إلى ألف طن قبل بداية شهر ذي الحجة نظرًا للإقبال الكثيف على المشروع، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.



وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحي، مثال للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا منها ما هو لصالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها.



ولفت الدكتور عبد الله حسن، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شكل لجنة عليا للإشراف على مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، للتأكيد على حسن انتظام العمل بمشروع صكوك الأضاحى جمعًا وتنفيذًا وذبحًا فى الوقت الشرعى وتوزيعًا على الأسر الأولى بالرعاية.