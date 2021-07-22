شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: الانتخابات لن تتم إلا بإجراء تعديلات قانون النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، أن مجلس النقابة يرغب فى إجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، قائلا: لكن الانتخابات لن تتم إلا بإجراء تعديلات قانون النقابة، ونحن نحارب حاليا لتعديل القانون.

وأَضاف الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أن النقابة لا تقول أن أداء المجلس 100%، لكن الأداء بقدر الموارد المتاحة، والمجلس يجتهد لتقديم الخدمات للمعلمين.

من ناحية أخرى، قال الزناتى: إن المجلس سدد منذ دخول النقابة فى 2014، أكثر من 3 مليارات جنيه للمعاشات فقط، وقيمتها الحالية المستحقة للدفع كل 3 أشهر حوالى 135 مليون جنيه، فى حين أن كل موارد النقابة حاليا تعتمد بشكل أساسى على 4.5 فقط قيمة الاشتراك الشهرى الذى يتم اقتطاعه من مرتبات المعلمين، وتواصلت مع لجنة التعليم فى مجلس النواب لدعم تعديلات القانون وتمريره، لزيادة موارد النقابة والتى تساهم بدورها فى حل مشاكل المعاشات.