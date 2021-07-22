شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
السكة الحديد تعلن عودة الحجز على القطارات الروسية للوجهين القبلى والبحرى
الصحة تعلن استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا اعتباراً من اليوم
فرحة العيد.. إقبال كبير على الملاهى والطفطف بحدائق القاهرة.. فيديو
تعرف على مصروفات الدراسة بالمدارس الحكومية للعام المقبل والفئات المعفاة منها
القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة بأسوان
تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل
التموين: ضخ 10000 رأس من الخراف المبردة خلال أيام عيد الأضحى
إزاى تنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا.. اعرف الخطوات