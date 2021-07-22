شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات التيرم الثانى للطلاب بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية أنهت كافة أعمال التصحيح لمواد امتحانات الفصل الدراسى الثانى التى أداها نحو 57 ألف طالب مقيدين بالكلية فى مختلف الشعب الدراسية، موضحا أن من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى واتاحتها للطلاب على موقع الكلية.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365" أن أعمال التصحيح تمت فور الانتهاء من الاختبارات حيث أن الطلاب ادوا امتحانات نهاية العام الجامعى بنظام البابل شيت، وبالتالى تم التصحيح إلكترونيا من خلال الحاسب الآلى، ويتم المراجعة والرصد والتجميع وتحميلها على الموقع تمهيدا لإعلانها أمام الطلاب.



وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن نسبة نجاح الفصل الدراسى الأول بالكلية تخطت الـ 90 % على مستوى طلاب جميع الفرق الدراسية، مؤكدا أن النسبة مرتفعة وتعكس انتظام العمل بنظام التعليم الهجين الذى يمزج بين التعليم الحضورى المباشر بالكلية والتعليم أون لاين عبر منصة الجامعة التعليمية العالمية.