شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات التبرع بالدم بمراكز وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن شروط التبرع بالدم والواجب توافرها في المتبرع حتي يقوم بالتبرع ضمن الحملات القومية التي تطلقها الوزارة من فترة لأخرى.



وتمثلت شروط التبرع بالدم فى:

- يملأ المتبرع استمارة تفيد إذا كان بإمكانه التبرع أم لا.

- أن يتراوح سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا.

- أن يخلو المتبرع من أي مرض مزمن.

- ألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغير.

- ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18 جم بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18 جم بالنسبة للذكور.

- أن يكون النبض بين 60 - 100 في الدقيقة.

- أن يكون معدل ضغط الدم من90/60 لـ 180/100 ملم زئبق.