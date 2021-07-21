شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط حالات ذبح خارج المجازر وتوقع غرامات على المخالفين بالطالبية والدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة للذبح في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية خلال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بحظر الذبح بالشوارع والطرقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما يعسكه ذلك من تأثيرا سلبيا علي البيئة، خاصة مع فتح المجازر بالمجان.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات حي الطالبية في ضبط عدداً من حالات الذبح بالشوارع اليوم من خلال المتابعات الميدانية، وقد تم رفع الإشغالات وتحصيل غرامات علي المخالفين وتمت الحملات بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية .

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الدقي في ضبط وتحرير ٤ محاضر بيئة لمخالفة الذبح خارج المجزر، و٦ محاضر إشغال للطريق العام، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي .