شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام آثار الإسكندرية: إقبال كبير من السياح الأجانب على قلعة قايتباى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباى جذبت العديد من المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الإقبال على القلعة فى محافظة الإسكندرية خلال عيد الأضحى كبير، خاصة أن القلعة مقامة على مساحة كبيرة حوالى 4.5 فدان.

وأضاف مدير عام آثار الإسكندرية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك عددا كبيرا من السياح الأجانب يقبلون على قلعة قايتباى للتعرف على الحضارة المصرية، خاصة من دول دول شرق اسيا وأوروبا.

ولفت مدير عام آثار الإسكندرية إلى أن سعر تذكرة دخول القلعة للمواطن المصرى 30 جنيها والطالب المصرى 10 جنيهات، وللمواطن الاجنبى 60 جنيها والطالب الأجنبى 30 جنيها.