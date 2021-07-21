ضربه بـ"مطواة".. التحقيق في مقتل عامل في مشاجرة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أقدم بائع متجول على قتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما في المرج بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا باستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بجرح طعني بالجسم.

و بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبائع متجول، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته، محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.