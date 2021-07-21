"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية موسعة على الأسواق في مختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شن جهاز حماية المستهلك و فروعه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك حملات رقابية موسعة على الأسواق، في مختلف محافظات الجمهورية.

ففي محافظة الشرقية، تمكن جهاز حماية المستهلك من تحرير 12 محضرا ضد أصحاب محال جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة، وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما قام فرع الجهاز بالمنيا بشن حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على 9 مولات للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم المرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، أن فرعه بأسيوط شارك مع الطب البيطري في المرور على 40 شادرا للحوم للتأكد من التزامهم بالذبح داخل المجازر الحكومية، وتم ضبط 230 كيلو لحوم فاسدة، و50 كيلو من الكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأضاف البيان، أن فرع الجهاز بأسوان قام بالمرور على الأسواق بالمحافظة، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات السوبر ماركت الكبرى وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما قام فرع الجهاز بالقليوبية بالمرور على عدد من الأسواق التجارية، ومتابعة نسب التخفيضات المعلن عنها، والتأكد من صحتها، كما تم المرور على عدد من محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة.

وفي فرع الإسكندرية، قام فرع الجهاز بالمحافظة بالمرور على عدد من الكافيهات بالمناطق المختلفة للتأكد من الالتزام بقائمة الأسعار المعلنة، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية ،بخلاف السعر المعلن عنه و الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين إن الجهاز يستقبل شكاوي المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة العمليات المتواجده بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

وأهاب بالمواطنين الإبلاغ عن أية شكاوي عن طريق التواصل مع الجهاز وهي الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01577779999 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حمايه المستهلك.

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