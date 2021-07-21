المرة القادمة 2044.. الزهرة يقترن بنجم قلب الأسد بعد الغروب



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد سماء مصر والوطن العربي هذا الأسبوع اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (21 يوليو 2021) وبداية الليل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة ولكن المنظر من خلال المنظار سيكون رائع.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن كوكب الزهرة يكون في الاقتران مع نجم قلب الأسد عندما يكونان شمال وجنوب بعضهما البعض في المطلع المستقيم على قبة السماء وهو يعادل خط الطول هنا على الأرض، وفي هذا الاقتران سيمر كوكب الزهرة بما يزيد قليلًا عن درجة واحدة شمال قلب الأسد.

الزهرة سيظهر أولًا ومع تلاشي وهج غروب الشمس سيظهر قلب الأسد وسيرصد الكوكب والنجم بالأفق الشمال الغربي، وسيلاحظ أن الكوكب شديد السطوع قرب النجم المزدوج قلب الأسد، وبما أن المسافة الظاهرية الفاصلة بين الزهرة بحوالي عرض إصبع (أو درجة واحدة إلى الشمال السماوي) من قلب الأسد فهذا يعني أنهما قريبين بما يكفي لرؤيتهما معًا في مجال رؤية تلسكوب.

وتابع التقرير: "لمعان الزهرة (3.93-) سيتفوق على لمعان قلب الاسد (+1.34) الذي يُصنف على أنه نجم من القدر الأول، أي أحد ألمع نجوم السماء، لذلك فإن قلب الأسد سيبدو خافتًا بجانب كوكب الزهرة المبهر، وهو الآن أكثر إشراقًا بحوالي 130 مرة مع وجود المريخ في أسفل اليمين في مشهد جميل ومثير للاهتمام".

يشتهر كوكب الزهرة بدورة مدتها 8 سنوات حيث يعود هذا الكوكب إلى نفس المكان تقريبًا في السماء المرصعة بالنجوم كل 8 سنوات، هذا لأن الزهرة يدور حول الشمس 13 مرة في كل مرة تدور فيها الأرض حول الشمس 8 مرات.

وأشار التقرير إلى أن حالات الاحتجابات الكوكبية للنجوم من القدر الأول نادرة للغاية، فقد كانت آخر مرة عندما حجب الزهرة نجم قلب الأسد في 7 يوليو 1959، وستكون المرة التالية في الأول من أكتوبر 2044، وقبل عام 1959 كانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما حجب الزهرة نجم السماك الأعزل في 10 نوفمبر 1783 وبعد عام 2044، سيتكرر في 7 سبتمبر 2197.