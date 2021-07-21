شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة بترول: الدولة تستعد لإنشاء 200 محطة تموين سيارات بالغاز خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة وفاء على خبيرة البترول والطاقة، أن تموين السيارات بالغاز الطبيعى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويضع مصر في المكانة التي تستحقها بعد تحولها من مستورد للغاز الطبيعى إلى مصدر للغاز، لذلك تسعى الدولة للاستغلال الأمثل للاحتياطى من الغاز الطبيعى.

وقالت خبيرة البترول والطاقة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الدولة المصرية تضع المواطن المصرى في أولى الصفوف، حيث إن استخدام الغاز الطبيعى يوفر للمواطن، وله بعد بيئى ويحافظ على صحة المصريين.

وأوضحت خبيرة البترول والطاقة، أن هناك 170 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى تعمل الدولة حاليًا على إنشائها بجانب أن هناك 200 محطة تستعد لإنشائها، بجانب وجود 408 محطات غاز طبيعى تم إنشائها بالفعل.