شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الكاتب الصحفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، اليوم الأربعاء، شبانة عبد العزيز بدوي والد الكاتب الصحفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يتم دفنه بمقابر العائلة بالمنصورة على أن يتم تحديد ميعاد ومكان العزاء بالقاهرة لاحقا.

ويتقدم "الخليج 365 " بخالص العزاء للكاتب الصحفى محمد شبانه فى وفاة والده، داعيا الله أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده، مقدما خالص العزاء إلي أسرة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.