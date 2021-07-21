حماية المستهلك: حملات مستمرة على الأسواق فى العيد حفاظا على صحة المواطنين

القاهرة - سامية سيد - وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

وعلى جانب آخر، أسفرت حملات الجهاز وفروعه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك ضبط محلات بيع اللحوم بنطاق محافظة الشرقية وأسفرت الحملات عن تحرير إثنا عشر محضرا ضد أصحاب محال جزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر المعتمدة وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما قام فرع الجهاز بالمنيا بشن حملات على الأسواق التجارية ومحطات الوقود لمتابعة ما يقدم من خدمات وسلع خلال عيد الأضحى المبارك، وتم المرور على عدد تسع مولات للتأكد من الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم المرور على محطات الوقود للتأكد من تواجد المواد البترولية وعدم وجود تكدسات بتلك المحطات.

وشارك فرع الجهاز بأسيوط مع الطب البيطري في المرور على عدد أربعين شادرًا للحوم للتأكد من إلتزامهم بالذبح داخل المجازر الحكومية، وتم ضبط 230 كيلو لحوم فاسدة وكمية 50 كيلو من الكبدة الغير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم إعدام الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لإتخاذ شئونها.

وقام فرع الجهاز بأسوان بالمرور على الأسواق بالمحافظة ،وتم ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات السوبر ماركت الكبرى وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك.