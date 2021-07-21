شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصرى الـ 61 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيد التلفزيون المصري الـ 61، والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى فى مصر بـ21 يوليو عام 1960.

وقال المجلس، إن التليفزيون المصرى منذ نشأته لعب دوراً كبيراً فى المحيط العربى، وكان مواكبًا لجميع الأحداث التى شهدتها المنطقة، مضيفا: "كما لعب التليفزيون المصرى دوراً وطنياً فى تشكيل الوعى لدى أبناء الشعب المصرى، وقاد أبنائه حركة التنوير والفكر مشكلًا وجدان الشعب المصرى".

وأكد المجلس أن الإعلام المصرى كان ولا زال يلعب دوراً توعوياً كبيراً في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائماً سنداً وظهيراً للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.