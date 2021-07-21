شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 51 ألف سيارة للغاز الطبيعى خلال العام الجارى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، تنفيذ لمبادرة الرئيس السيسى.. تحويل 51 ألف سيارة للغاز الطبيعى خلال العام الجارى.. "البترول": 400 محطة تؤدى الخدمة للمواطنين ونستهدف وصولها لألف محطة على مستوى الجمهورية.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ تأمين شامل لمراكز توزيع أسئلة الثانوية ومقر تقدير الدرجات خلال العيد.. "التعليم": مراقبة عملية التصحيح من قبل قيادات الوزارة بالكاميرات والمتابعة اليومية.. ولا تسريب للنتيجة

ـ تنفيذ لمبادرة الرئيس السيسى.. تحويل 51 ألف سيارة للغاز الطبيعى خلال العام الجارى.. "البترول": 400 محطة تؤدى الخدمة للمواطنين ونستهدف وصولها لألف محطة على مستوى الجمهورية

ـ فرحة العيد تحيى تراث أهل سيناء

ـ الحكومة: سحب عينات من البنزين بعدد من المحطات وتحليلها ونتائجها مطابقة للمواصفات

ـ منسق "حياة كريمة" بالإسماعيلية: الانتهاء من تطوير 90% في 16 قرية و37 تابعا بالقنطرة شرق

ـ رئيس وزراء إثيوبيا فى مأزق "تيجراى".. الصفعات تتوالى على وجه آبى أحمد.. جبهة تحرير الإقليم تعلن أسر قيادة جديدة بالجيش الإثيوبى

ـ الحجاج يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

ـ المنتخب الأولمبى يواجه الماتادور الإسبانى بطوكيو



