شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصروفات الدراسة بالمدارس الحكومية للعام المقبل والفئات المعفاة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المدارس، استقبال ملفات الطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى رياض أطفال والأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، ونقدم فى التقرير التالى قيمة المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية والفئات المعفاة منها خلال التقرير التالى:

ـ 300 جنيه للطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.

ـ من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه.

ـ من أولى ثانوى حتى الثالث الثانوى 500 جنيه.

يسدد مبلغ 148 جنيها + 2 جنيه رسم إضافى لدخول الامتحان.

ـ يعفى أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

ـ يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

ـ يعفى المستفدون من المساعدات والمعاشات.

ـ يعفى الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.

ـ يعفى أبناء المرأة المطلقة.

ـ يعفى أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.

ـ يعفى أبناء مصابي الثورة.

ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر.

ـ يعفى طلاب مدارس شمال سيناء.

ـ يعفى طلاب مدارس التربية الخاصة.

ـ يعفى الطلاب بمدارس الفصل الواحد.

ـ يعفى التلاميذ بمدارس التعليم المجتمعي.

ـ يعفى الطلاب بالمدارس الصديقة للفتيات.

ـ يعفى المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

ـ يعفى المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.