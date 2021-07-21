شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصروفات الدراسة بالمدارس الحكومية للعام المقبل والفئات المعفاة منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المدارس، استقبال ملفات الطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى رياض أطفال والأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، ونقدم فى التقرير التالى قيمة المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية والفئات المعفاة منها خلال التقرير التالى:
ـ 300 جنيه للطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.
ـ من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه.
ـ من أولى ثانوى حتى الثالث الثانوى 500 جنيه.
يسدد مبلغ 148 جنيها + 2 جنيه رسم إضافى لدخول الامتحان.
ـ يعفى أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
ـ يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
ـ يعفى المستفدون من المساعدات والمعاشات.
ـ يعفى الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل.
ـ يعفى أبناء المرأة المطلقة.
ـ يعفى أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.
ـ يعفى أبناء مصابي الثورة.
ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر.
ـ يعفى طلاب مدارس شمال سيناء.
ـ يعفى طلاب مدارس التربية الخاصة.
ـ يعفى الطلاب بمدارس الفصل الواحد.
ـ يعفى التلاميذ بمدارس التعليم المجتمعي.
ـ يعفى الطلاب بالمدارس الصديقة للفتيات.
ـ يعفى المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
ـ يعفى المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.