الداخلية: القبض على 3 متهمين بصحبتهم "أسد" فى العين السخنة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خبر وصورة لأحد الأشخاص يحمل أسدا على كتفه ويتجول فى شوارع العين السخنة بالسويس.

وتوصلت أجهزة الأمن، وفق بيان للداخلية اليوم الأربعاء، بالفحص إلى تحديد مكان الواقعة والشخص المتواجد بالصورة وتبين أنه مصور فوتوغرافى مقيم بالقاهرة وبصحبته شخصين "مقيمين بالقاهرة" وكان بحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر "شبل" بدون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل حصولهم على مبلغ مالى منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.