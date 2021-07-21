"وشه أصفر".. تفاصيل جديدة في واقعة "جثة عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لا تزال قوات الأمن تُكثف من جهودها؛ لكشف تفاصيل العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة عين شمس.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة، في الوقت الذي يبحث رجال الأمن من أقسام؛ المرج والسلام وعين شمس عن القاتل وفك طلاسم القضية عبر تفريغ الكاميرات وسؤال المتواجدين بمحيط الحادث.

وقال شهود عيان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قبل أسبوعين وجد عامل نظافة جثة داخل "جوال" بالقرب من مساكن عين شمس في شارع 6 أكتوبر خلال نبشه في القمامة.

وأضاف شهود العيان، أنهم أبلغوا قسم شرطة عين شمس على الفور وحضرت قوة أمنية وفريق من النيابة وبدأوا التحقيقات في القضية، بينما نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها وإزاحة النقاب عن الجاني.

وعن وصف الجثة، أكد شهود العيان أن يدين وقدمين المجني عليه كانوا مربوطين بإحكام ووجه ضارب الإصفرار وحول رقبته علامات شنق