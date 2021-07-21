ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 22 يوليو 2021 إلى الثلاثاء الموافق 27 من يوليو الجاري، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

كما تشهد هذه الفترة ارتفاعًا في نسب الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة، فضلًا عن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتشهد الأيام من الخميس 22 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو، فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وعن درجات الحرارة

الخميس 22 يوليو:

القاهرة والوجه البحري: 36-38

السواحل الشمالية :30-33

جنوب سيناء38-41

شمال الصعيد: 37-39

حنوب الصعيد :43-44

الجمعة 23 يوليو:

القاهرة والوجه البحري: 35-37

السواحل الشمالية :30-33

جنوب سيناء 38-41

شمال الصعيد: 37-39

جنوب الصعيد :41-42

السبت 24 يوليو

القاهرة والوجه البحري: 35-37

السواحل الشمالية :30-33

جنوب سيناء 38-41

شمال الصعيد: 36-39

جنوب الصعيد :41-42

الأحد 25 يوليو

القاهرة والوجه البحري: 35-37

السواحل الشمالية :30-34

جنوب سيناء 37-43

شمال الصعيد: 36-42

جنوب الصعيد :41-45