الزراعة: قطاع الثروة الحيوانية يواصل متابعة منافذ بيع الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق التام مع الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه، بعض منافذ بيع الأضاحي والمجازر الخاصه ببعض مدن ومراكز محافظتي القاهرة والشرقية ومدينتى العاشر من رمضان والشروق، للتأكد من صحة وسلامة الأضاحي المعروضه للبيع، وإيوائها في الأماكن الصحيحة المناسبة مع توفير العلائق والمياه النظيفه الكافية.

ووجه سليمان، بضرورة متابعة انتظام العمل بالمجازر وذبح الأضاحي للمواطنين مجانًا بعد إجراء الفحوصات الطبيه و الصحيه اللازمه عليها، كما تم التواصل مع مديري الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة بالمحافظات للتأكيد على استمرار تكثيف المتابعات الفنيه على الأضاحي المعروضه للبيع في المنافذ المختلفة طوال فترة أيام التشريق.

وأكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على استقبال الشكاوى والمقترحات عبر التواصل الإلكتروني علي ارقام واتساب القطاع.01558626681.. 01558626682.. أو على الخط الساخن لوزارة الزراعه15500... أو 19561... أو على الواتساب 01111866710