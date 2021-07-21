شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرق النظافة بمحافظة القاهرة تغسل الشوارع والأرصفة ثان أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، حملات غسيل للشوارع والأرصقة، بالإضافة الى تنظيف أماكن ذبح الأضاحى، وذلك باستخدام فرق الهيئة وسيارات الغسيل الآلى.

ورفعت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة 22 ألف طن مخلفات من شوارع العاصمة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما نفذت الهيئة حملات نظافة وتطهير وتعقيم للشوارع خاصة التى شهدت ذبح أضاحى فى أول أيام العيد.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه تم رفع كفاءة الحدائق بالعاصمة، لاستقبال الجمهور مع توزيع فرق تدخل سريع منتشرة بقطاعات القاهرة لرفع المخلفات أولا بأول.

وأضاف رئيس هيئة النظافة لـ"الخليج 365"، أنه تم تخصيص 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم مراجعة إنارة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز علي المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.

















