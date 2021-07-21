شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فرق فنية للتدخل السريع لإصلاح الأعطال الطارئة خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم وقف جميع أعمال الصيانة والمناورات على مستوى الجمهورية لتأمين التغذية الكهربائية، وذلك من خلال إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء خلال أيام الأضحى المبارك.

وأضاف حمزة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الوزارة وشركات توزيع الكهرباء استعدت لعيد الفطر لتأمين التغذية الكهربائية ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل العطلة الرسمية.

وقال حمزة، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 أعلنت حالة الطوارئ لحين انتهاء عطلة عيد الفطر، وفيما يلي استعدادات شركات توزيع الكهرباء لمواجهة الأمطار :

1- تأمين التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات فى جميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبه – لجان تقدير الدرجات).

2- وقف جميع أعمال الصيانات اثناء فتره الامتحانات.

3- توفير وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة فى الطوارئ.

4- رفع حالة الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

5- غرف عمليات لتلقي الشكاوي علي مستوي الجمهورية والتدخل السريع لحلها.