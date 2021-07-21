شكرا لقرائتكم خبر عن كأنك روحت هناك.. جولة بجناح كوريا الجنوبية بالحديقة الدولية بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” جولة بالحديقة الدولة بمدينة نصر بالقاهرة، فى ثانى أيام عيد الأضحى، حيث تضم الحديقة الدولية عدد من الأجنحة الخاصة بالدول العربية والأجنبية، ويضم كل جناح أحد المعالم السياحية الشهيرة بالدولة للمنفذة للجناح.

ومن بين الأجنحة الموجودة بالحديقة الدولية، جناح دولة كوريا الجنوبية، والذى يتميز بالبرجوبات المصممة على الطراز الكورى، بالإضافة إلى البحيرة، والأشجار والنباتات المميزة.

من جانبه، أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، وتم التشديد علي العاملين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا علي سلامتهم .

وأضاف مدير الحدائق المتخصصة بالقاهرة لـ"الخليج 365"، أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم.











































