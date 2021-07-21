شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ69 لثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري وقواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مضيفا أن هذه المناسبة ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة أرست من خلالها العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية.

وأشاد طارق سعدة بالدور الكبير الذي يقوم به جيش مصر الوفي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته للرئيس السيسي في الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو قائلا: "حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها من كل سوء".