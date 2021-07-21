شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى الملك سلمان فى وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور لها بإذن الله، الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



وكان قد أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وصلى عليها اليوم الأربعاء الموافق، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.