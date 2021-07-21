شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الفيزياء لغات الجزء الثاني "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مادة الفيزياء من أكثر المواد صعوبة وأهمية لدى الكثير من طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة، لذا يحرص كل الطلاب على مذاكرتها جيدًا على مدار العام الدراسي، وبينما يحتفل الجميع بإجازة عيد الأضحى المبارك، يجلس طلاب الثانوية العامة لمراجعة ما تم دراسته على مدار العام في مادة الفيزياء، استعدادًا لامتحان نهاية العام يوم السبت المقبل الموافق 24 يوليو.

وفي ظل وجود نظام جديد للامتحانات، يشعر الكثير منهم بالقلق، حيث أسئلة الاختيار من متعدد، والإجابة في بابل شيت، ولأن الفيزياء من أكثر المواد أهمية لدى طلاب القسم العلمي، يستعد الجميع لها جيدًا، وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم الجزء الثاني من مراجعة مادة الفيزياء لغات بالفيديو.