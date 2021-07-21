الداخلية: تضبط 1424 قضية تموينية في حملة مكبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مُكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط 48 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 6443 عبوة سجائر وضبط 1424 قضية تموينية مُتنوعة خلال 24 ساعة، منها ضبط 2،72 طن لحوم مُقطعات دواجن مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتضمنت الحملة، ضبط 15،5 طن دقيق فاخر مُعبأ داخل أجولة دون مُستندات مجهولة المصدر، ويُشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويُشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المُستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كما ضبطت الحملة 3،7 طن زيت طعام دون مُستندات مجهول المصدر، ويُشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المُستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

وضبط المدير المسئول عن مخزن بدال تمويني بمحافظة القليوبية بحوزته 1،75 طن سكر تمويني 552 عبوة زيت تمويني مُخصص ربطًا على البطاقات التموينية، حيث قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.