شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عودة الحجز على القطارات الروسية للوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية، فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه استجابة لرغبة جمهور الركاب تقرر عودة الحجز على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحرى اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 21 / 7 /2021 بالإضافة إلى صرف تذاكر واقف فى حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنها لا تتوانى في خدمة جمهور الركاب وتتمنى لهم رحلات سعيدة بكافة خطوط السكك الحديدية.