شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضخ 10000 رأس من الخراف المبردة خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ضخت 8000 رأس ماشية بمجمعاتها التى يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكى لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، وقال حسنين إن تلك الرؤس قد تم ذبحها بالمجازر المصرية تحت رعاية طبيه وبيطرية كاملة.

وأضاف فى تصريحات له، أن الشركة ضخت أيضًا بتلك المجمعات ما يقارب الـ 10000 رأس مبردة من الخراف بسعر 95 جنيها للكيلو إضافة إلى اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو.

فيما أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى، أن الشركة القابضة كانت تضخ فى الأيام الماضية قرابة 170 طن من اللحوم السودانية الطازجة وكثفت المعروض من السلع الجافة بالمجمعات بضعفين عن الأيام العادية، وأن التخفيضات الموجودة باللحوم المعروضة بالمجمعات تصل إلى حوالى 30%، وتخفيضات السلع الجافة تصل إلى 25 %، كما أن طرح الكوبونات هذا العام فى عيد الأضحى قد وجد قبولا كبيرا من المواطن، إضافة إلى بيع الخراف الحية بالتقسيط على 6 أشهر لموظفى الدولة، وأن المجمعات الاستهلاكية سوف تستمر فى عرض السلع للمواطنين بكامل طاقتها حتى غدا.