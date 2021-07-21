شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم عظته الأسبوعية اليوم تحت عنوان "رسالة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، فى السابعة مساء عظته الأسبوعية تحت عنوان " رسالة فرح".

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن العظة سيتم بثها على الصفحات الرسمية للكنيسة والقنوات الفضائية المسيحية.



وكان البابا تواضروس قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية والمسلمين فى مصر والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



