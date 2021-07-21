شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة العيد.. إقبال كبير على الملاهى والطفطف بحدائق القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حدائق القاهرة اقبالا كبيرا، حيث شهدت حديقة الفسطاط بمصر القديمة إقبال كبير من الزوار، كما شهدت الحديقة الدولية إقبالا على الملاهى وحديقة الحيوان، والطفطف الذى يجوب أرجاء الحديقة.

ومن جانبه، أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق، ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم.

وأشار سلطان فى تصريحات له، إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والاسوار ودورات المياه وقص وتهذيب الاشجار ومراجعة أحواض الزهور وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد، مشيرًا إلى أن الحدائق ستبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا مقسمة الي ورديات بالتناوب.

























