شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لنائب محافظ الجيزة بحى الدقى لمتابعة مستوى النظافة فى ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية فى حى الدقى، برفقة أيمن عتريس مدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة، حيث تأتى الجولة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتواجد الميدانى خلال أيام العيد، وكان في استقبالهما اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وذلك في شارع النيل السياحي وشارع الجيزه وشارع التحرير وميدان المساحة للتأكد من مستوى النظافة العامة.

يذكر أن محافظة الجيزة شهدت خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تواجدا ميدانيا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير حيث تمكنت المحافظة من رفع حوالي 12 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار اليوم من خلال تشكيل مجموعات عمل من هيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن وشركات النظافة العاملة بالمحافظة وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق، إمبابة، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة بالاضافة الي الوحدات المحلية والقري بالمراكز والمدن.