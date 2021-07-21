شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة تصل 82% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال هذه الفترة كما يلى: - القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 73 - 82%

الصغرى نهارا 30 - 35%



- السواحل الشمالية: - السواحل الشمالية: العظمى ليلا 83 - 92%

الصغرى نهارا 40 - 45%



- جنوب سيناء: - جنوب سيناء: العظمى ليلا 45 - 60%

الصغرى نهارا 30 - 35%



- شمال الصعيد: - شمال الصعيد: العظمى ليلا 40 - 55%

الصغرى نهارا 20 - 25%



- جنوب الصعيد: - جنوب الصعيد: العظمى ليلا 20 - 25%

الصغرى نهارا 10 - 15%