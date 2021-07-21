شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، مبادرة الكشف المبكر عن مرض الضمور العضلي على أن يتم تقديم الخدمات الطبية من خلال إتاحة العلاج الجين للمصابين من الأطفال، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

”الخليج 365” يستعرض تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلي في البيانات التالية:-

1- تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال

2- العيادات تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية والبيولوجبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

3- العيادات المقرر استقبال المرضى بها تشمل (مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية، عيادة المركز النفسى بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبى بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبى الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببنى سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدى جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدى عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء).

4- تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية، لتقييم تلك الحالات.

5- تخصيص 3 مراكز لصرف العلاج لمصابى الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

6- تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.