شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، 21 يوليو 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.







درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 يوليو درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 يوليو القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلى:

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 يوليو درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 يوليو القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 23 يوليو القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42



درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 يوليو درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 يوليو القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 يوليو القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 42

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 45



درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 26 يوليو درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 26 يوليو القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42