شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43
شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42
درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 43
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 42
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 45
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 26 يوليو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42