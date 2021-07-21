شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس ثالث أيام عيد الأضحى.. حار رطب بالقاهرة والعظمى 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لحالة الطقس غد الخميس، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 23 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 24 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 28 ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 ، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27. . وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية مستمر حتى 31 يوليو لخدمة أهالى الصعيد

أكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية التى قررت الدفع خلال فترة عيد الأضحى بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية مستمر حتى 31 يوليو الجارى، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ 24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التي يتاح حجزها قبل السفر بـ 14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر، وكذلك أبلكيشن الحجز على الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة.

الصحة تعلن استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا اعتباراً من اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء عمل مراكز لقاحات كورونا علي مستوى الجمهورية علي أن تستقبل كل الراغبين في التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم استئناف العمل والاستمرار في تطعيم المواطنين وتلقيحهم ضد فيروس كورونا بجميع المراكز الصحية.

وكانت وزارة الصحة قررت أأن يكون يومى الوقفة وأول أيام عيد الأصحى المبارك إجازة بجميع مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالجمهورية علي أن يتم استئناف العمل من ثانى أيام العيد.





الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن لأدنى مستوى لها منذ شهر رمضان

انخفضت أسعار الدواجن لأدنى مستوى لها منذ شهر رمضان الماضى مسجلة 22 جنيها فى المزرعة وذلك فى ظل انخفض الطلب عليها بسبب موسم عيد الأضحى. وذلك بحسب ما أكدته شبعة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إن أسعار الدواجن مع بداية عيد الأضحى وصلت لأدنى سعر لها منذ شهر رمضان الماضى حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 22 جنيها ، مضيفا أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو.

البترول: سحب عينات بنزين من المحطات لتحليلها.. والنتائج مطابقة للمواصفات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى إطار الحرص على المتابعة الدقيقة والمستمرة للشائعات المنتشرة على كافة وسائل الإعلام المختلفة، وكذا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد لوحظ تداول أنباء خلال اليومين الماضيين بشأن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وفي هذا الإطار، فقد أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد كلف مجموعات عمل تقوم بالمرور بشكل مفاجئ على محطات التموين والخدمة وجلب عينات من الوقود المتواجد بالمحطات والجاهز للبيع للمستهلكين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع عناصر منظومة النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم سحب عينات من عدد من المحطات المتواجدة بمحافظات منطقة القاهرة الكبرى، وتم تحليلها بالمعامل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات، كما أنه سيتم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك مرور مجموعات على المحطات المتواجدة بمناطق كثيفة الاستهلاك المتوقع، هذا بالإضافة إلى أن المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، قد كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وجميع شركات توزيع المنتجات البترولية لمتابعة أرصدة واستهلاكات المواد البترولية التي بلغت كميات قياسية غير مسبوقة خلال فترة الإجازة والذي يمثل نجاح لوزارة البترول على قدرتها على استيعاب أقصى كميات من الاستهلاك من خلال عناصر المنظومة من تخزين وشحن ونقل وتوزيع المنتجات على محطات الوقود والذي يتم متابعته من خلال شاشات المتابعة المتواجدة بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التوزيع بشكل لحظي.

المالية: الانتهاء من إنشاء ألف مدرسة متميزة للغات بحلول 2030

أعلنت وزارة المالية، أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، موضحة أن التعليم يحتل أولوية متقدمة؛ باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وأن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم، من خلال «المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p».

وأضافت، الوزارة أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتة إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا فى عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2020/ 2021، وقد جذبت مرحلة التأهيل المسبق للطرح الثانى الذى يشمل 16 محافظة رجال الأعمال المصريين والعرب للاستثمار فى هذا المشروع القومى.