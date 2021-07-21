قبل طرحها خلال عيد الأضحى.. شرطة التموين تضبط أطنان من اللحوم الفاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت الجهود في ضبط (1424) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3,6 طن "لحوم مجمدة- كبدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,72 طن لحوم مقطعات دواجن- مفروم لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15,5 طن "دقيق فاخر" معبأ داخل أجوله بدون مستندات "مجهولة المصدر"، و3,7 طن زيت طعام بدون مستندات "مجهول المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8000 عبوة أدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية، ومحظور صرفها بدون تذكرة طبية- 263 عبوة أدوية مخدرة لا يتم صرفها بدون تذكرة طبية معتمدة لكونها مدرجة بقانون المخدرات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.